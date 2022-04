Osimhen, l'esito degli esami: l'attaccante del Napoli ha svolto lavoro personalizzato

Victor Osimhen, in seguito ad un fastidio muscolare avvertito nel corso della seduta di allenamento del mercoledì, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni.

L'attaccante del Napoli, nella sessione di allenamento del giovedì, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto personalizzato in campo. Malcuit, rientrato in campo contro l'Atalanta dopo un lungo stop, ha svolto personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra.