Infortunio Osimhen, arriva la diagnosi: la nota del Napoli

Non solo la sconfitta. Quella di San Siro è stata una serata da dimenticare per il Napoli in tutti i sensi. Una nuova tegola si abbatte, infatti, sulla squadra azzurra.

Nel violento scontro di gioco con l'interista Skriniar, che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 55' minuto, Victor Osimhen ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Questo è quanto hanno evidenziato gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centravanti nigeriano al termine del match, come reso noto dal club partenopeo.

Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Spalletti, dunque, già alle prese con le positività al Covid di Demme, Politano e Zanoli e con gli infortuni di Ounas e Manolas, rischia di perdere il suo principale terminale offensivo per le prossime settimane. Il timore è che l'ex Lille possa addirittura chiudere in anticipo il suo 2021 calcistico.