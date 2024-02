Napoli, problemi fisici per Osimhen: a rischio la semifinale di Coppa d'Africa?

Victor Osimhen rischia di perdere la semifinale di Coppa d'Africa contro il Sudafrica. Il centravanti del Napoli - come reso noto dalla Nigeria - non è partito con la squadra alla volta di Bouakè, dove si giocherà il match, a causa di un fastidio addominale.

L'attaccante è rimasto ad Abdijan sotto stretta osservazione di un medico della nazionale e se le sue condizioni miglioreranno, allora sarà autorizzato ad aggregarsi ai compagni.

Per quanto riguarda gli azzurri, Osimhen potrà tornare a disposizione di Walter Mazzarri non prima del match di campionato contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio al Maradona.