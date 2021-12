Osimhen fuori dalla lista dei convocati per la Coppa d'Africa: l'annuncio della Nigeria

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa. La Nigeria lo ha escluso dalla lista dei convocati, come reso noto attraverso i propri profili social ufficiali.

L'attaccante del Napoli, attualmente positivo al Covid e ancora infortunato, è stato sostituito dall'elenco.

Osimhen è in isolamento in Nigeria dopo la riscontrata positività e, una volta negativizzato, è atteso a Napoli per una visita di controllo con il Prof. Tartaro che lo ha operato nel novembre scorso, per valutare come procede il recupero dopo il grave infortunio.