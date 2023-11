La confessione di Osimhen: "Durissimo resistere all'offerta dall'Arabia. Però è la Premier il campionato preferito da noi africani"

Victor Osimhen è intervenuto al podcast del connazionale Obi Mikel. L'attaccante nigeriano ha raccontato quanto è stato difficile la scorsa estate resistere alle offerte faraoniche dell'Al-Hilal: "È stato pazzesco, più dicevo di no e più aumentavano la loro offerta. Mi avrebbe cambiato la vita, ma ho parlato col Napoli e ho deciso di restare. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l'estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi. Ma quando arrivò l’offerta dell’Arabia Saudita, fu enorme. È stato difficile rifiutare".

L'attaccante è stato poi stuzzicato al riguardo sempre da Mikel, ex stella del Chelsea: "La prossima stagione so che verrai al Chelsea, amico! Da quando Drogba ha lasciato il club, stiamo aspettando qualcuno come te…". Ecco la risposta di Osimhen: "La Premier League è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano. Non ho una squadra preferita, ma ho due maglie: Chelsea e Manchester United"

Rientro in campo

Osimhen dovrebbe rientrare in campo, dopo il recente infortunio al bicipite femorale già a Bergamo contro l’Atalanta il prossimo 25 novembre. E' probabile con un nuovo allenatore che andrà a sostituire Garcia. Per il tecnico francese sembra essere stata fatale la sconfitta casalinga con l'Empoli.