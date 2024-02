Osimhen, problemi con le coincidenze aeree: slitta il rientro a Napoli

Problemi con le coincidenze aeree per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano era atteso in mattinata a Napoli ma - come riferisce Sky Sport - a causa i un ritardo dell'aereo, ha perso la coincidenza. Il suo rientro, dunque, è slittato ulteriormente di qualche ora.

A questo punto il centravanti si unirà nuovamente alla squadra nella giornata di venerdì e svolgerà un allenamento alla vigilia del match di campionato contro il Genoa, per il quale, però, a questo punto si fa più remota l'ipotesi di vederlo in campo.

Più facile che Osimhen torni a disposizione direttamente per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera al Maradona.