Oratorio Don Guanella Scampia, Sequino non si muove: "Resto per l'amore che nutro verso questi colori, diremo la nostra"

Altro giro, altra conferma nello scacchiere di Fabio Esposito. L'Oratorio Don Guanella Scampia è al lavoro costantemente e, nelle ultime ore, ha annunciato il prolungamento del legame con Biagio Sequino. Il laterale destro resterà a difendere i colori biancoblù anche nel prossimo campionato di Promozione: "L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione sportiva 2022/23, il calciatore Biagio Sequino. Classe '94, per Sequino si tratta della quinta stagione in maglia guanelliana. Un terzino destro dotato di grande velocità e forza fisica, abile nei cross. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Amici di Mugnano, successivamente si è trasferito alla Neapolis Mugnano dove ha militato nelle formazioni Allievi e Berretti Nazionale. Nella sua carriera, oltre ad indossare la casacca guanelliana, ha vestito le maglie di: Mugnano City (Promozione), Città di Qualiano (Prima Categoria), Puteolana 1909 (Promozione)".

Le parole di Sequino dopo la riconferma: "Sono rimasto al Don Guanella Scampia in primis per l'amore che nutro verso questi colori, poi per la stima della società e il gruppo di amici che si è creato da qualche anno a questa parte. Nella scorsa stagione, purtroppo, ho disputato solo 12-13 partite per motivi lavorativi. Ringrazio il mister Fabio Esposito che mi ha dato fiducia e mi ha buttato in campo anche quando avevo pochi minuti nelle gambe. Fabio Esposito è un allenatore carismatico e preparato, c'è un bel legame tra noi due. Sono convinto che con lui faremo bene anche quest'anno. Sicuramente diremo la nostra anche nel prossimo campionato. Abbiamo le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società".