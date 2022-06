Oratorio Don Guanella Scampia, Procentese: "La mia vita sta per cambiare in meglio, lasciare è stata una scelta difficile"

Una novità arriva dall'ambiente dell'Oratorio Don Guanella Scampia per la prossima stagione sportiva. Confermato mister Fabio Esposito in panchina, tra i protagonisti dell'ascesa nel Girone C di Promozione, i guanelliani dovranno salutare Francesco Procentese. Il centrocampista biancoblù, per motivi personali, non sarà a disposizione per l'annata che verrà. A confermarlo l'addio è stato lo stesso calciatore, nelle ultime ore, attraverso un messaggio social:

"Non è stato facile prendere questa decisione. La società, il mister e i compagni mi hanno dato fiducia fin da subito. La mia vita sta per cambiare in meglio, non mi piace prendere impegni e non mantenerli. Se dico sì, voglio essere sicuro. Non si fa tardi agli allenamenti e soprattutto non si saltano. Molte volte, nella mia vita, ho messo il calcio davanti a tutto e tutti, anche se l'ho fatto per passione e non per mestiere. Questa volta devo e mi sento di scegliere la famiglia. Ringrazio ogni singola persona che fa parte dell'Oratorio Don Guanella Scampia, ho capito in questi mesi cosa c'è di diverso nell'ambiente e che non si trova facilmente nelle nostre categorie. Spero che il club riesca a migliorare ciò che di buono siamo riusciti a fare l'anno scorso e sarò un vostro tifoso sempre. Consiglierò sempre questa bellissima realtà, ad oggi appendo un attimo gli scarpini al chiodo. Trascorrerà qualche mese e poi valuterò, anche se sono consapevole che il calcio mancherà come l'aria".