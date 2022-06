Oratorio Don Guanella Scampia, confermato il centrocampista Chianese: "Il gruppo formatosi mi ha spinto a rimanere"

Inizia a delinarsi l'organico dell'Oratorio Don Guanella Scampia in vista della prossima annata sportiva. La brigata biancoblù, dopo aver confermato uomini chiave nell'ambiente e avviato il mercato in entrata, ha annunciato un nuovo rinnovo di contratto. Si tratta del centrocampista Dario Chianese, reduce già da un'ampia avventura col sodalizio guanelliano:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione sportiva 2022/23, il centrocampista Dario Chianese. Classe '92, per Chianese si tratta del quarto campionato in maglia guanelliana. Nella scorsa stagione, culminata con lo storico approdo ai playoff, è stato uno dei pilastri del centrocampo guanelliano con ben sei reti messe a segno. Un centrocampista di qualità e quantità, titolare inamovibile nello scacchiere di mister Fabio Esposito. Cresciuto calcisticamente nelle scuole calcio Amici di Mugnano, Marano Campania Nord e Calcio Campania, nella sua carriera ha vestito le maglie di: Celano (C2 e Serie D), Atessa Valdisangro (Serie D), US Capistrello (Eccellenza), Mugnano City (Promozione), US Arzanese 1924 (Eccellenza), Città di Qualiano (Prima Categoria), Puteolana 1909 (Promozione), Plajanum Chiaiano (Prima Categoria e Promozione)".

Il commento di Chianese dopo la conferma: "Il gruppo e i tanti amici che ci sono in squadra mi hanno spinto a rimanere al Don Guanella Scampia anche nella prossima stagione. Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, sono soddisfatto delle mie prestazioni dei risultati ottenuti insieme a tutta la squadra conquistando la storica qualificazione ai playoff. Anche se nell'ultima partita di campionato con il Quartograd, decisiva per i playoff, sono stato ammonito e ho saltato la semifinale con il Rione Terra per squalifica. Quindi, gioia e dolore nello stesso tempo. Ero convinto di far parte di una buona squadra fin dall'inizio, siamo arrivati ai playoff grazie al grande gruppo che si è creato, fatto di calciatori e amici. La società farà il possibile per mantenere la squadra competitiva, sarà un campionato difficile. Ce la metteremo tutta come sempre".