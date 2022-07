Oratorio Don Guanella Scampia, confermato il fantasista Buonaurio: l'annuncio

Fantasia, assist e gol. Tanto lavoro in fase offensiva e ottima propensione anche nel momento di rottura. L'Oratorio Don Guanella Scampia conferma un altro elemento di spicco nell'organico. Si tratta di Francesco Buonaurio, classe 1999 e reduce da un'ottima annata vissuta in biancoblù. Il calciatore resterà ancora guanelliano:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione 2022/23, il calciatore Francesco Buonaurio. Classe '99, un figlio del quartiere di Scampia, Buonaurio vestirà la maglia guanelliana in Promozione per la terza stagione consecutiva. Cresciuto calcisticamente nelle scuole calcio Piscinola, Dinamo Napoli e Arci Scampia, nella sua carriera ha vestito le maglie di: Ercolanese 1924 (Serie D), Pimonte 1970 (Eccellenza e Promozione), Casalnuovo (Promozione), Real Agro Aversa (Promozione), Rione Terra (Promozione). Nella scorsa stagione ha messo a segno ben 13 reti in campionato e 1 gol in Coppa Campania, risultando il miglior marcatore stagionale della squadra. Buonaurio è un jolly del reparto avanzato, in quanto può ricoprire diversi ruoli: esterno alto, trequartista e seconda punta. Qualità e fantasia al servizio del Don Guanella Scampia: una pedina di fondamentale importanza nello scacchiere di mister Fabio Esposito".

Le parole di Buonaurio dopo la conferma: "Ho deciso di restare al Don Guanella perché mi trovo bene, la società mi fa sentire come a casa. È raro trovare una società come il Don Guanella in queste categorie. Sono super soddisfatto della stagione che abbiamo vissuto, il raggiungimento dei playoff è stata la ciliegina sulla torta, un evento bellissimo sia per noi giocatori che per il club che non era mai arrivato a questo traguardo nella propria storia. Poi, come stagione personale, sono più che soddisfatto perché ho raggiunto il mio obiettivo e mi sono espresso al meglio. Nella prossima stagione sicuramente proveremo a ripeterci, ma bisogna pensare partita dopo partita. Il mio obiettivo personale è arrivare nuovamente in doppia cifra e migliorare sempre di più".