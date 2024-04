Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la panchina dalla Turchia: "Lo avrebbe consigliato Mertens"

Dalla Turchia spunta un nome a sorpresa accostato nelle ultime ore alla panchina del Napoli. Si tratta del tecnico del Galatasaray Okan Buruk, che tanto bene sta facendo alla guida della prestigiosa squadra di Istanbul.

A consigliare il 50enne allenatore al club azzurro - secondo quanto riferisce Fanatik - sarebbe stato Dries Mertens, da due campionati alle dipendenze del tecnico in giallorosso.

Buruk, che conosce bene il campionato italiano per aver militato come centrocampista per tre stagioni nell'Inter tra il 2001 e il 2004, sembrerebbe però intenzionato, al momento, a non lasciare la sua attuale società, nella quale è cresciuto calcisticamente e con la cui maglia ha vissuto gli anni più belli della sua carriera da giocatore.