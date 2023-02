Fango sul pm che indaga sulle plusvalenze: "Odio la Juve, sono tifosissimo del Napoli"|VIDEO

Ciro Santoriello, uno dei pm dell'inchiesta Prisma che indagano sulla Juventus e sui suoi ex dirigenti, è finito nel tritacarne mediatico a causa di alcune dichiarazioni che avrebbe pronunciato nel corso di un convegno ("Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva") risalente alla primavera 2019 in cui già si parlava di bilanci e della questione plusvalenze.

"Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma anche se vinco gli scudetti. A volte però c’è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus - le parole del magistrato in un video pubblicato su Twitter -. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere archiviazioni".

"ODIO la Juventus" dice il PM che ha chiesto il rinvio a giudizio dei suoi dirigenti.

Penalizzazione

L'inchiesta Prisma ha spinto la giustizia sportiva a riaprire il caso sulle plusvalenze e condannare la Juventus, sulla base delle intercettazioni cui ha avuto accesso, a una penalizzazione di 15 punti.

"Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni – il commento immediato, attraverso Twitter, del ministro dello Sport Andrea Abodi -. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui". Sconcerto tra i tifosi bianconeri e sulla stampa di parte e timore invece tra i napoletani che possa venire messo in discussione l'impianto accusatorio concretizzatosi nella penalizzazione per la Juve.