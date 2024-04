Nuovo allenatore Napoli, il borsino: Gasperini resta la prima scelta, ma avanza Pioli

In attesa di capire se ci sarà o meno una qualificazione europea, il Napoli guarda alla programmazione della prossima stagione che partirà da una nuova guida tecnica. Dopo i tre cambi in panchina nell'anno post scudetto, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dell'uomo giusto a cui affidare il nuovo ciclo azzurro.

Il profilo ideale sembra rispondere al nome di Gian Piero Gasperini. Dopo 8 anni di autentici 'miracoli' calcistici e dopo l'ennesima stagione esaltante all'Atalanta, il tecnico piemontese potrebbe decidere di cambiare area dinanzi ad nuovo stimolante e ambizioso progetto a lunga scadenza. Ma, in ogni caso, non sarà semplice per il club partenopeo strapparlo al club bergamasco, con cui l'ex Genoa e Inter ha ancora un anno di contratto.

Sullo sfondo avanza con concretezza il nome di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano lascerà il Milan al termine della stagione ed il Napoli è una delle poche 'big' italiane che manca al suo curriculum, dopo aver già allenato le due milanesi, la Lazio e la Fiorentina. Il 58enne nativo di Parma porterebbe una rivoluzione più 'dolce' rispetto a Gasperini dal punto di vista tattico, privilegiando la difesa a 4 a differenza del collega di Grugliasco.

Più complicata, invece, dal punto di vista economico l'operazione Antonio Conte. Nonostante la disponibilità del tecnico pugliese all'ipotesi Napoli, l'ingaggio che l'allenatore potrebbe percepire in azzurro (tra i 6 e i 7 milioni netti circa a stagione) continua a rappresentare un ostacolo per una società che, dopo la Champions, rischia di vedere sfumare anche la partecipazione all'Europa League, cosa che comporterebbe un'ulteriore riduzione del budget a disposizione nella prossima stagione.

In stand-by, invece, la posizione di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina sembrava, nelle scorse settimane, essere il favorito per succedere a Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Poi la possibilità di arrivare a Gasperini e Pioli ha fatto, almeno per il momento, scendere le sue quotazioni in chiave Napoli.