"Conte non partecipa, vince. Sarri non si è lasciato bene con De Laurentiis"

“Nuovo allenatore del Napoli? Punterei su Antonio Conte, ha una fame incredibile di rientrare e far bene. Poi porta disciplina e dopo un anno così il Napoli ha bisogno di un allenatore di grande personalità. Prendere uno come lui sarebbe la dimostrazione che la società vuol fare le cose per bene. Conte sarebbe una garanzia per i tifosi, poi è sempre il campo a dire la verità. Conte non è uno che partecipa, è uno che va a vincere". A dirlo è Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli e della Nazionale oggi allenatore dell'Aglianese, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa alla panchina azzurra.

Baiano ha parlato anche di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi della Sangiovannese, e della possibilità di rivederlo all'ombra del Vesuvio: "Non si è lasciato molto bene con De Laurentiis e al primo inciampo potrebbero nascere dei dissidi".