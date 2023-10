Neo allenatori UEFA B, anche due ex calciatori del Napoli tra i nuovi tecnici

Sono stati ufficializzati dal settore tecnico della Figc i neo allenatori UEFA B, che questa estate hanno seguito a Coverciano il consueto corso organizzato in collaborazione con l’AIC che rilascia contemporaneamente la qualifica UEFA C (dedicata ai tecnici di giovani calciatori) e la Licenza D (specifica per gli allenatori nei Dilettanti). Avendo superato gli esami finali – sulle varie materie oggetto del programma didattico – e avendo così ottenuto entrambe le licenze, i neo tecnici hanno quindi conseguito automaticamente la qualifica da allenatore UEFA B. Tra loro ci sono anche due ex calciatori del Napoli, Christian Maggio e Lorenzo Tonelli. Tra i nuovi allenatori più noti, ci sono anche Alessandro Diamanti, Franck Ribery e Hernanes.

Alla luce delle prove finali fatte registrare, la migliore del corso è risultata essere Alice Lugli; da segnalare inoltre i risultati finali ottenuti da Francesca Salaorni, da Lorenzo Tonelli e Marco Motta.

Questo l’elenco completo dei neo abilitati: Luca Antonelli, Gaetano Berardi, Francesco Bolzoni, Andrea Bracaletti, Emanuele Catania, Cristian Cesaretti, Luca Cognigni, Marco Crimi, Anderson Hernanes De Carvalho, Alessandro Diamanti, Andrea Esposito, Giulia Ferrandi, Nicola Ferrari, Giovanni Formiconi, Davide Gavazzi, Simone Iacoponi, Karim Laribi, Massimo Loviso, Alice Lugli, Christian Maggio, Carlo Mammarella, Ettore Marchi, Fabio Mazzeo, Riccardo Meggiorini, Riccardo Mengoni, Adriano Mezavilla, Davide Moi, Matteo Momenté, Marco Motta, Emanuele Padella, Lorenzo Pasciuti, Daniel Pavlovic, Romano Perticone, Matteo Piccinni, Elena Proietti, Franck Ribery, Francesca Salaorni, Daniele Scartozzi, Manuel Scavone, Lorenzo Tonelli, Francesco Valiani e Sergio Viotti.