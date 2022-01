Nuova Napoli Nord, aumentano i casi di positività nel gruppo-squadra

Il Covid non accenna a placarsi nel mondo calcistico. La Nuova Napoli Nord, impegnata nel Girone B di Eccellenza, ha annunciato nuove positività nel gruppo-squadra. Ben sei sono gli atleti che hanno contratto il virus, si aggiungono anche due dirigenti dello staff. Il club, di conseguenza, ha provveduto a comunicare la situazione al Comitato Regionale. Resta incerto il regolare svolgimento della disputa col Neapolis, in programma il prossimo fine settimana e valido per la quindicesima giornata del campionato: "La società Nuova Napoli Nord comunica che a seguito dei tamponi effettuati sul gruppo squadra, nel rispetto dei protocolli federali, sono stati riscontrati altri 6 casi di positività al Covid19 nel gruppo squadra e di 2 dirigenti dello Staff. Pertanto la società ha già provveduto ad avvisare il Comitato Regionale dei Dilettanti e presentato i referti dei positivi".