La Nuova Napoli Nord riparte: l'allenatore sarà Longobardi, novità nello staff tecnico e in dirigenza

Una stagione complicata, zero punti in classifica al termine del campionato e la retrocessione diventata realtà. Per la Nuova Napoli Nord è stata un'annata da dimenticare, la società è intenzionata a ripartire dalla Promozione con un progetto valido. L'obiettivo sarà il riscatto con una risalita rapida in Eccellenza. Si è aperto un nuovo corso in casa partenopea: dopo la difficile competizione disputata, la famiglia Sinigaglia ha deciso di ripartire. La società ha affidato il ruolo di direttore generale a Francesco Mango, mentre il direttore sportivo sarà Giuliano Sinigaglia. In panchina ci andrà Vincenzo Longobardi, reduce dalla parentesi col Quartograd. I collaboratori saranno: Mattia Palermo come preparatore atletico, Pietro Ramaglia come preparatore dei portieri e Raffaele Setale.