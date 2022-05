La dura nota della Palmese: "Mai parlato di arbitri, ma con la Puteolana terna inadeguata. Due errori nei nostri confronti"

Le realizzazioni di Infimo, Mautone e Fusco fanno volare la Palmese di Mario Pietropinto. La compagine rossonera, al debutto nel triangolare con le altre dominatrici dei gironi di Eccellenza, ha conquistato la vittoria contro la Puteolana. Un successo non pieno, ma comunque utile per il prosieguo della mini-competizione. Alla straordinaria cornice di pubblico è seguito lo spettacolo sul rettangolo verde, tra due delle formazioni più forti e complete della categoria. Tuttavia, non sono mancati gli episodi dubbi e valutati nelle ore seguenti. La Palmese, con un post apparso sui canali social, si è detta contrariata per due errori della terna arbitrale. Di seguito, la nota:

Già in diretta ci siamo resi conto del clamoroso errore e nel rivedere le immagini purtroppo la nostra sensazione è stata confermata. Quando Cozzolino calcia, Palumbo è nettamente dietro la linea difensiva. Inoltre il guardalinee e l’arbitro sono ottimamente posizionati. L’unica spiegazione che possiamo darci è che l’assistente abbia ritenuto che a ribadire in rete sia stato Sorrentino. Anche dando questa interpretazione, l’errore resta macroscopico e imperdonabile perché Sorrentino è lontano dalla palla. Non la tocca e non potrebbe farlo. Anche l’atterramento di Arzeo nell'area della Puteolana è netto e gli errori decisivi diventano così due. In sostanza la terna si è dimostrata inadeguata all’importanza del match ed ha pesantemente condizionato il risultato. Tuttavia degli arbitraggi non abbiamo mai parlato e dunque la chiudiamo qui anche perché siamo consapevoli che per il salto di categoria bisogna essere più forti di questi episodi. Testa alla prossima".