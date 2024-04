Napoli, una panchina per tre (più una possibile sorpresa): la situazione

Il toto-nomi per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli impazza ormai già da settimane. Dopo averne scelti addirittura tre in questa stagione (prima volta nella sua ventennale presidenza), Aurelio De Laurentiis cerca una guida sicura in vista della nuova stagione che possa trascinare la squadra nell'apertura di un nuovo ciclo.

Il nome più caldo, al momento, resta quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano lascerà la Fiorentina in estate, al termine della naturale scadenza del contratto, dopo tre stagioni in viola. La stima del patron azzurro per il 46enne allenatore nato in Germania risale ai tempi dello Spezia, sin da quando i liguri espugnarono il Maradona nel gennaio 2021.

De Laurentiis, però, potrebbe attendere le mosse future di due allenatori che il contratto con i loro attuali club per la stagione 2024/2025 ce l'hanno. Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, infatti, sono altri due trainer che incontrano il gradimento del numero uno della società partenopea. Il primo non è ancora certo di restare al Milan e rappresenterebbe un profilo ideale per esperienza e adattabilità per il Napoli che nascerà. Il secondo, invece, è ormai un tutt'uno con l'ambiente dell'Atalanta, ma dopo 8 anni in nerazzurro potrebbe prima o poi decidere di tentare una nuova avventura. E l'idea di affidare la 'ricostruzione' ad un tecnico così impattante e dirompente come il 'Gasp' potrebbe affascinare 'Adl', riprendendo quel filo interrotto nell'estate 2011, quando il tecnico di Grugliasco raggiunse di fatto l'accordo con gli azzurri per succedere a Mazzarri, prima del clamoroso 'dietrofront' con la permanenza del tecnico toscano all'ombra del Vesuvio.

Le possibili sorprese

Quello di Antonio Conte resta un nome da non depennare del tutto, anche se, peraltro senza Champions, convincere il tecnico pugliese ad accettare un progetto tecnico completamente diverso da quelli a cui è abituato, sembra ad oggi un'impresa quasi impossibile. Con De Laurentiis, però, le 'coup de théâtre' è sempre dietro l'angolo. Un tecnico straniero? Un clamoroso ritorno di Sarri? Un tecnico di prospettiva come Pecchia? Un altro ex azzurro che sta facendo 'miracoli' come Baroni? Il finale è tutto da scrivere...