Nola, porte girevoli in casa bianconera: ingaggiato il giovanissimo Togora, risolto il contratto con Pantano

Novità di giornata per i bruniani. Dopo la vittoria casalinga con il Matino, la società ha fatto registrare movimenti in entrata e in uscita

La vittoria interna dello Sporting Club ha rialzato il morale del Nola. La squadra di Alfonso De Lucia, con grande carattere e maturità, ha messo da parte la batosta di Cerignola e ha centrato il riscatto nel fortino casalingo. Un rendimento equilibrato finora per i bruniani che hanno ottenuto due successi e altrettante sconfitte in quattro giornate di campionato disputate. Al contempo, la squadra è in fase di rodaggio e la condizione non è ottimale: tuttavia, l'intenzione è migliorare il posizionamento rispetto allo scorso anno e il gruppo sta lavorando in tale direzione.

Il sodalizio bianconero, in giornata, ha concluso due operazioni. Un movimento in entrata e l'altro in uscita, la società ha ultimato alcune trattative e ha annunciato le ufficialità. In ingresso c'è l'acquisto del giovanissimo Djibril Togora, classe 2002 e interprete che andrà a rinforzare la corsia mancina: "La SS Nola 1925 comunica di aver ingaggiato ufficialmente il terzino destro classe 2002 Djibril Togora. Il difensore francese è arrivato in Italia nel marzo scorso per giocare nelle file del Picerno che ha lottato per risalire velocemente in Lega Pro. In estate poi una breve parentesi con l'Altamura ed ora indosserà la casacca bianconera nolana. Veloce ed estroso, sarà sicuramente una buona freccia nell'arco di mister De Lucia".

Parallelamente, il Nola ha salutato Giovanni Pantano. Il difensore ha risolto il suo contratto dopo appena una stagione: "Contestualmente la SS Nola 1925 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto professionale con Giovanni Pantano. Al difensore, nel Nola dalla passata stagione, i ringraziamenti per l'impegno profuso".