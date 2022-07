Nola, dietrofront Sporting Club: raggiunto l'accordo con i concessionari dell'impianto

I dubbi della prosecuzione del rapporto nell'impianto cittadino, poi il dietrofront delle ultime ore. Il Nola, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per la disputa delle gare casalinghe allo Sporting Club. Il lavoro tra le parti ha portato alla fumata bianca: "Il Nola 1925 comunica di aver raggiunto un accordo con i concessionari della struttura cittadina Sporting Club per la stagione calcistica 2022-2023. Dopo un primo stop ravvisato negli scorsi giorni, la società, grazie anche all’impegno del sindaco di Nola, Carlo Buonauro, ha trovato un punto d’incontro con i concessionari per poter usufruire della struttura per gli allenamenti settimanali e le gare di campionato della prima squadra".

In attesa di formalizzare l’accordo con la firma del contratto, il presidente Luigi Nappi ha mostrato tutta la sua soddisfazione: "C’è stata un’unione di intenti da parte di tutti per raggiungere un accordo voluto da ogni parte. Era inimmaginabile pensare che il Nola potesse giocare lontano da Nola, sia per quello che significa per il territorio che per quello che questo progetto sta dando in termini di socialità e produttività. E’ un risultato importante per i tifosi, è per loro che sono stati profusi tutti gli sforzi. Ci tengo a ringraziare il sindaco e i membri dell’amministrazione che si sono spesi per raggiungere questo accordo. Dal punto di vista calcistico, per noi questa stagione sarà l’anno zero, ripartiamo cercando di proseguire in un percorso corretto, saldo, senza fare alcuni proclami particolari".