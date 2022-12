Nola, rinviata la partita contro il Pomezia: il motivo e la data del recupero

Squadra in casa

Squadra in casa Nola

Il successo in esterna sul campo dell'Arzachena ha riportato fiducia nell'ambiente, il Nola era pronto a scendere ancora per affrontare il Pomezia nel turno infrasettimanale. La sfida, però, è stata rinviata a causa delle positività nel gruppo-squadra degli avversari. Ad annunciarlo è stata la società bianconera con una breve nota: "Causa casi Covid tra gli ospiti, il Dipartimento Interregionale ha ritenuto di annullare la gara prevista per domani 21 dicembre e rinviarla all'11 gennaio alle ore 14:30".