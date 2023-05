Nola-Pomezia, lo spareggio va in scena ad Avezzano: il regolamento e le ultime sui biglietti

Sarà ancora Nola contro Pomezia, ma non si tratterà di una partita di campionato. Dopo l'impresa di qualche giorno fa in trasferta, la squadra bianconera di Giuseppe Ferazzoli sfiderà ancora la compagine laziale, questa volta in uno spareggio per accedere ai playout. È stata scelta intanto la location dell'incontro che si disputerà sul campo neutro dello Stadio dei Marsi di Avezzano, domenica 14 maggio alle ore 16.00. Saranno 90' intensi con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. La vincente eviterà la retrocessione diretta e andrà a giocarsi la permanenza in Serie D, una settimana più tardi, al Novi contro l'Angri. In questo caso, invece, la formazione grigiorossa - in virtù di un miglior posizionamento in classifica al termine della stagione regolare - potrà contare anche su un pareggio. Il Nola, qualora dovesse superare l'ostacolo Pomezia, avrebbe a suo favore solo la vittoria per conquistare la salvezza.

La Lega Nazionale Dilettanti, in occasione dello spareggio di domenica, ha ricevuto totale collaborazione da parte della società Avezzano Calcio. I tifosi bianconeri potranno assistere al match acquistando i biglietti, al costo di 10€, presso le ricevitorie Go2 mentre il botteghino dell'impianto non sarà attivo il giorno della gara. Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 14 anni, a partire dal 12 maggio sarà possibile acquistare il ticket anche online sul circuito Go2. Clicca qui per tutte le informazioni.