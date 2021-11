Il Nola si affida a mister De Stefano: l'ex Real Aversa sulla panchina dei bianconeri

Ultime ore di avvicendamenti e cambiamenti per il Nola. La formazione bianconera, intenzionata a risalire la classifica dopo un inizio di stagione ad intermittenza, ha scelto il nuovo allenatore. Sarà il classe 1981 ed ex Real Aversa, Antonio De Stefano, a sedersi sulla panchina bruniana: "L’SS Nola 1925 comunica ufficialmente che la guida tecnica della prima squadra è affidata a mister Antonio De Stefano. Nonostante la giovane età (classe 1981), mister De Stefano è già un volto noto e promettente del panorama calcistico dilettantistico. Dopo aver allenato Giugliano, Sibilla Bacoli ed Albanova, nella scorsa stagione ha guidato in maniera eccelsa il Real Agro Aversa portandolo alla salvezza nel girone H di Serie D. A mister De Stefano ed a tutto il suo staff i migliori auguri di buon lavoro".