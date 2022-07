Nola, che colpo dal mercato. Preso bomber Maggio: il centravanti torna in bianconero

Un bomber di categoria, un gradito ritorno per alzare il tasso tecnico della squadra. Il Nola batte un colpo importante dal mercato e si assicura le prestazioni di un volto ben conosciuto nell'ambiente: Domenico Maggio torna a vestire il bianconero. Artefice dalla strepitosa esperienza biennale in forza alla Polisportiva Santa Maria, dove ha messo a segno 39 gol e fornito 10 assist in 67 apparizioni, il centravanti ha accettato la corte dei bruniani. Operazione chiusa, accordo raggiunto: annuncio arrivato dal club napoletano con un video sui social e una nota ufficiale. Il classe 1990 è un innesto di grandissimo spessore per la categoria, l'acquisto rivela le importanti intenzioni della società:

"Domenico Maggio è ufficialmente un nuovo calciatore del Nola 1925. Il bomber napoletano, dopo 39 gol in due stagioni con la Polisportiva Santa Maria, torna a Nola e lo fa con il titolo di miglior attaccante della Serie D della scorsa stagione assegnatogli dalla LND. Classe 1990, Maggio ha siglato nella sua carriera decine di gol con diverse squadre del panorama calcistico campano, un rendimento che lo ha meritatamente portato ad essere considerato uno dei più importanti e forti attaccanti della categoria. Il duro lavoro del presidente Nappi e della società nolana hanno fatto sì che venisse battuta la concorrenza e formalizzato ufficialmente l’ingaggio".

Così Maggio dopo la firma: "Sono qui prima di tutto per una promessa fatta a Paolo Bencivenga. Ho ritrovato lui ma ho anche conosciuto il presidente Nappi, è un vulcanico e ha tanta voglia di fare. Vengo da 40 gol fatti, grazie anche ad una società che mi ha fatto lavorare bene, ma ora sono qui e ho voglia di fare bene. Il 2019 con il Nola è stato un anno bellissimo, purtroppo finito con l’interruzione per Covid. Voglio ricominciare da dove mi sono fermato. Sono ancora emozionato se penso all’accoglienza che i tifosi mi hanno già riservato in strada. In quel 2019 si è interrotta anche la Festa dei Gigli, per la quale questa comunità prova un vero e viscerale amore. Spero che in questa estate possiamo festeggiare tutti assieme nuovi traguardi e anche la Festa".