Nola, il club non ci sta: "Stigmatizziamo le aggressioni verbali e fisiche subite sugli spalti"

Un esordio in campionato spiacevole per il Nola. È ripartita la Serie D e la formazione bianconera, archiviato l'impegno in Coppa, ha disputato il debutto sul terreno da gioco del Pinto contro la Casertana. Una prestazione importante condita, però, con la sconfitta e il ritorno dei padroni di casa. Bruniani avanti con il guizzo di D'Angelo, poi la rimonta dei rossoblù - nel giro di quattro minuti a metà ripresa - con il rigore ben eseguito da Liccardi e il lampo di Mansour.

Tuttavia, l'interessante gara è stata rovinata dagli episodi sugli spalti. Al termine dei novanta minuti, il Nola - con un comunicato apparso sui canali di riferimento - ha denunciato quanto accaduto nell'impianto casertano. Una nota ufficiale che si apre con alcune decisioni arbitrali discutibili: "Il Nola 1925 intende stigmatizzare con forza gli eventi accaduti oggi in occasione della prima gara di campionato tra FC Casertana ed SS Nola 1925. I fatti occorsi in alcune occasioni, sia sul campo che sugli spalti, non sono parte dello sport che amiamo che dovrebbe invece premiare la meritocrazia, l’agonismo e la sportività. Il nostro attaccante, Simone Figliolia, ha dovuto giocare gran parte della sua gara con una vistosa ferita alla testa per via di un intervento al limite che gli ha procurato diversi punti di sutura. Suddetto intervento non è stato in alcun modo sanzionato dal direttore di gara quando era evidente che potesse esserci anche un’espulsione diretta. Il gioco, invece, non è stato neanche interrotto e, molto probabilmente, il difensore rossoblu indossava un anello che è vietato dal regolamento. Scelta ancor più sconcertante è stata però quella che il direttore di gara ha preso in occasione del rigore che ha portato la Casertana sull’1-1: fallo fuori dall’area, molto dubbio, e due palloni in campo durante l’azione, gioco quindi da fermare".

I bianconeri sono ritornati successivamente sul trattamento riservato ai tesserati non in campo: "L’SS Nola 1925 intende poi stigmatizzare ancor di più le aggressioni verbali e fisiche subite sugli spalti. Lanci di oggetti e minacce rivolte ad alcuni nostri tesserati ed accreditati che erano al seguito della società e che non erano stati accompagnati nel settore ospiti. Le tensioni sono partite in occasione del nostro gol del vantaggio, al quale i nostri tesserati ed accreditati hanno ovviamente mostrato la propria gioia. Gran parte della tifoseria ha reagito con fin troppa violenza ed arroganza fino alla fine della gara, dove inoltre ci sono stati anche contatti con alcune persone presenti in quel settore dello stadio, contatti che hanno richiesto l’intervento della polizia per far allontanare i nostri accreditati dallo stadio. I nostri tifosi, che invece erano regolarmente posizionati nel settore ospiti, ci hanno poi segnalato di aver avuto la possibilità di ristorarsi con delle bibite (CocaCola 5euro!!) a pagamento solo intorno al minuto 60’, rimanendo praticamente senza acqua per un’ora in una giornata particolarmente afosa".

Intervento chiuso con il ringraziamento alla Casertana e ad eventuali azioni presso la Giustizia sportiva: "Ringraziamo la società della Casertana per l’accoglienza, impeccabile, nei nostri confronti. Ciò che è successo non è dipeso da loro ma non possiamo non farlo presente e stigmatizzarlo con forza. L’augurio è che tutto questo sia solo un brutto episodio e che chi di dovere presti più attenzione in futuro per le gare del Nola 1925 e per tutte quelle del campionato. Gli sforzi della società e dell’organico intero non possono essere vanificati così. La bellezza di questo sport non può essere in questo modo vandalizzata. Non cerchiamo alibi per la nostra sconfitta, ma tutto ciò va oltre il lato tecnico-tattico. Nel frattempo, l’SS Nola 1925 valuterà eventuali azioni da farsi dinanzi alla Giustizia sportiva".