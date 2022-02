Nola - Doppio colpo in entrata, il direttore sportivo Scamarcia: "Sposano la nostra idea di calcio". Tre calciatori ai saluti

Una doppia ufficialità, due ingressi per rinforzare ulteriormente l'organico di mister Antonio De Stefano. Il Nola è vigile sul mercato e il direttore sportivo Pietro Scamarcia ha portato in bianconero i calciatori Davide Miocchi e Alessio Izzo. Il primo è un mediano ed esterno offensivo, il secondo è un laterale basso reduce dalla formazione con la casacca del Genoa: "Il Nola 1925 ha ingaggiato due nuovi calciatori nella fase di riapertura del mercato invernale di Serie D. Arrivano alla corte di mister Antonio De Stefano il classe 1995 Davide Miocchi ed il classe 2002 Alessio Izzo. Miocchi, centrocampista e ala destra, cresce nelle giovanili del Siena e dello Spezia, per poi guadagnarsi una buona posizione nel panorama dilettantistico indossando negli anni diverse casacche, tra cui quella del Castrovillari, del Team Nuova Florida, dell'Anzio. Izzo, terzino sinistro scuola Genoa, ha già indossato nella sua breve carriera le maglie di Portici, ACR Messina e Fermana".

Il ds Scamarcia ha parlato dei nuovi arrivati: "Sono due acquisti di cui dobbiamo essere soddisfatti. Con Miocchi sostituiamo Marzano, mentre con Izzo puntiamo su un giovane di prospettiva. Sono due ottimi innesti, sposano alla perfezione la nostra idea di calcio e di gestione progettuale e tecnica. Siamo soddisfatti di questa piccola finestra di mercato. Non abbiamo obiettivi ma restiamo vigili e se avremo un'occasione in linea con le nostre ambizioni sicuramente la coglieremo".

Ben tre profili, invece, salutano anzitempo l'ambiente: "Lasciano il Nola, invece, i calciatori Boiano, Marzano e Napolitano. A loro i ringraziamenti di tutta la famiglia Nola per l'impegno profuso e buona fortuna per il futuro".