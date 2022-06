Nola - Si dividono le strade con i direttori Fabozzo e Scamarcia

Una doppia separazione ufficializzata nelle ultime ore dal Nola. Dopo l'interessante stagione disputata, chiusa con la salvezza in anticipo, in casa bianconera inizia a delinearsi il futuro. Dopo l'addio di mister Condemi, sono arrivati i saluti anche dei direttori Pietro Scamarcia e Gianni Fabozzo. Questa la nota: "L’SS Nola 1925 comunica che a partire dalla stagione 2022/2023 le strade con Pietro Scamarcia e Gianni Fabozzo si separeranno. Il presidente Nappi, la società tutta, staff e calciatori ringraziano il direttore sportivo e il direttore generale per il lavoro svolto, la professionalità, il senso di attaccamento e la passione profusi in questi intensi mesi che hanno portato ad un emozionante risultato finale. A loro un sincero augurio per il prossimo futuro lavorativo".