Nola, è tempo di derby: Sparacello e Chianese chiamano i tifosi allo Sporting. La Casertana stravince l'amichevole con la Boys Caivanese

Un derby atteso alla ripresa del campionato di Serie D. La diciottesima giornata del Girone G, valida anche per la prima di ritorno, metterà davanti Nola e Casertana. Ambizioni differenti per le due formazioni campane, in posizioni di classifica diametralmente opposte. La squadra di Giovanni Cavallaro è al penultimo posto in classifica e a meno due lunghezze dalla zona playout, l’ultima partita disputata è stata vinta all’inglese sul rettangolo verde dell’Arzachena. I Falchetti, dal canto loro, sono al settimo posto e reduci da due sconfitte consecutive contro Aprilia e Palmese. Non una stagione esaltante per entrambe, determinate a riscattarsi al debutto nel nuovo anno. Per la sfida dello Sporting Club è stata indetta la "Giornata Bianconera”: il gruppo è alle prese con la preparazione, la società chiama a raccolta l’intera tifoseria. Anche bomber Sparacello ha lanciato un messaggio: “Per gonfiare questa rete abbiamo bisogno di voi, vi aspettiamo allo stadio”. Al messaggio dell’attaccante si è aggiunto altresì quello di Chianese: “Quando corro verso di voi provo un’emozione indescrivibile, non vedo l’ora di riviverla. Vi aspetto allo Sporting”. La Casertana, intanto, questo pomeriggio ha affrontato la Boys Caivanese in un allenamento congiunto. Vttoria per 9-1 in favore dei rossoblù, avanti di sei reti già nel primo tempo con la doppietta di Ferrari e le realizzazioni di Tringali, Taurino, Casoli e Liurni. Di Matese, Galletta e Turchetta le altre firme nella ripresa. Gol della bandiera per i gialloverdi siglata da Di Micco su rigore a metà secondo tempo.