Nola, il debutto rischia il rinvio: la sfida di Coppa contro la Cavese verso lo slittamento

Si attende soltanto l'ufficialità, ma il debutto del Nola nella nuova stagione va verso lo slittamento. La formazione bruniana, reduce da due allenamenti congiunti contro Albanova e Juve Stabia nel weekend, si sta preparando per la gara d'esordio. Non in campionato, bensì nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. I bianconeri, infatti, devono affrontare la Cavese allo Stadio Simonetta Lamberti per l'appuntamento del torneo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l'impegno potrebbe essere posticipato. Il Questore di Salerno, in concomitanza del match Salernitana-Sampdoria, ha disposto il rinvio della sfida di Coppa a data da destinarsi al fine di garantire le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. C'è attesa in relazione agli aggiornamenti delle due squadre, ma la direzione sembra essere ormai certa.