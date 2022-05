Nola, diramata la lista dei convocati per la sfida col Bisceglie. Mariano: "Non saremo comparsa, vogliamo finire bene"

Una trasferta senza pretese per il Nola di mister Carmelo Condemi. I bianconeri, già sicuri della permanenza nella categoria, affronteranno il Bisceglie in esterna. Pugliesi con maggiori motivazioni e pressioni: penultimi in graduatoria, i padroni di casa dovranno vincere e sperare in un passo falso del San Giorgio per togliersi dalla zona retrocessione diretta. Emanuele Mariano, portiere dei bruniani, è intervenuto ai microfoni del club:

"Con i colleghi portieri mi sono trovato bene dal primo momento, ci divertiamo molto insieme. Siamo andati anche fuori a mangiare col mister Amodio. Ci sentiamo fratelli. Spero di dare tutto nell'ultima partita e di concludere con un buon risultato da parte nostra. Non faremo sconti a nessuno, anche se loro hanno tutto da perdere e noi nulla. Non andremo a Bisceglie a fare la comparsa, è una trasferta che onoreremo come se giocassimo in casa. Faremo il nostro".

Al termine della rifinitura, lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati. Sono ventuno gli elementi a disposizione di Condemi, di seguito l'elenco:

Portieri - Cappa, Mariano, Restina

Difensori - Togora, Donnarumma, Sagliano, D'Orsi, Izzo, Sicignano

Centrocampisti - Zito, Caliendo, Papa, Staiano, Ruggiero, Acampora, Corbisiero

Attaccanti - Canfora, Boggia, D'Angelo, Di Dato, Coratella