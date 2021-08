Nola, colpo per la formazione bruniana: arriva il fantasista Padulano

Un nuovo innesto per i bianconeri che, tramite i canali ufficiali, hanno annunciato l'ingaggio di Fabio Padulano. Reduce dall'avventura con la casacca del Siena, il classe 1994 si candida ad essere un elemento di valore per la categoria

Un nuovo arrivo per la Società Sportiva Nola 1925. La squadra bruniana, dopo essere stata riammessa in Serie D, si è lanciata a capofitto sul mercato per rinforzare la rosa di mister Alfonso De Lucia. La permanenza e il quarto campionato consecutivo che verrà disputato nella categoria maggiore tra i dilettanti dovranno essere di riscatto in seguito al deludente percorso della scorsa stagione. In tal senso, la dirigenza si sta adoperando per costruire una rosa all'altezza e capace di affrontare le insidie che si presenteranno nel corso del campionato.

Così i bianconeri hanno accelerato per assicurarsi le prestazioni di Fabio Padulano: "La S.S. Nola Calcio 1925 comunica di aver ingaggiato l'esterno d'attacco e trequartista Fabio Padulano. Il giocatore, nato l'11 Aprile del 1994, è reduce dai playoff di Serie D con il Siena. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juve, del Chievo e della Juve Stabia e, in seguito, ha arricchito la sua esperienza vestendo maglie importanti: Ischia, Savoia, Vigor Lamezia, Arezzo, ACR Messina, Lumezzane, Nuorese, Pomigliano, Bitonto, Marsala, Bisceglie e, infine, Siena. Nella sua carriera ha totalizzato 19 reti e 10 assist. Padulano ha sempre dimostrato di essere un giocatore che non teme pressioni, riuscendo a mantenere alta la concentrazione in qualsiasi situazione.Siamo sicuri che porterà linfa preziosa al nostro nuovo progetto".