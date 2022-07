Nola, si chiude la parentesi di capitan Acampora. La società: "Questa sarà sempre casa tua"

Va in archivio, dopo un triennio, la parentesi di Gennaro Acampora con la casacca del Nola. Tra i trascinatori dello spogliatoio, il centrocampista trentaduenne lascia la brigata bruniana. Sono stati i bianconeri, con una breve nota d'addio, a comunicare la separazione dal capitano. Questo l'annuncio: "Tre anni da combattente, due anni da capitano e leader, nella gioia e nella sofferenza. Non basterebbero le parole per descrivere cosa è stato in questi anni Gennaro Acampora per il Nola. Oggi si conclude la sua avventura con la maglia bianconera ma, se è vero che il calcio è fatto di saluti, per noi questo non sarà mai un addio. Capitano, Nola sarà sempre la tua casa".