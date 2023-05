Nola, si attende la scelta del campo neutro e dell'orario per lo spareggio contro il Pomezia. Zito rassegna le dimissioni

Un’impresa sportiva che allontana, almeno momentaneamente, lo spettro retrocessione. Per la salvezza però occorrerà superare l’ostacolo spareggio. Il Nola, con l’enorme prestazione dell’ultima gara, si è guadagnato il confronto diretto con il Pomezia. Il match, che andrà in scena domenica 14 maggio su campo neutro ancora da decidere, decreterà chi tra le due squadre potrà accedere al playout contro l’Angri. Intanto, in casa bianconera arriva la separazione da Antonio Zito. Il responsabile dell’area tecnica, come diramato dalla società attraverso una breve nota ufficiale, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico per motivi familiari. La decisione è stata accettata in giornata dal presidente Luigi Nappi. Zito, che proprio a Nola aveva chiuso la sua attività di calciatore nella scorsa stagione con la salvezza in Serie D, aveva assunto la carica dal 25 gennaio scorso