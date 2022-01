Nola, doppio colpo in ingresso per i bruniani: arrivano Boiano e Pietroluongo

Nuovi volti per mister Antonio De Stefano, il Nola ingaggia due centrocampisti per rinforzare la rosa. Innesti giovani e di prospettiva per i bruniani che pensano a rinvigorire il reparto centrale del campo. La mediana, infatti, potrà contare su ulteriori elementi che arrivano dal mercato: i partenopei, a caccia di un riscatto dopo una prima parte di stagione altalenante, si muovono sul mercato per migliorare l'organico. Preso Gennaro Boiano, ex Gladiator e Barletta, e Costantino Pietroluongo, reduce dalla formazione col Benevento e dall'esperienza con la Nocerina:

"L'SS Nola 1925 non si ferma e pensa a puntellare la rosa in vista della ripresa del campionato: ingaggiati i giovani centrocampisti classe 2002 Gennaro Boiano e Costantino Pietroluongo. Boiano è cresciuto nelle giovanili del Gladiator, con cui ha esordito in Serie D, ed ha vestito anche la casacca del Barletta; Pietroluongo invece è un frutto del vivaio del Benevento e in Seriea D ha già indossato la maglia della Nocerina. Forza ragazzi, benvenuti e onorate la maglia".