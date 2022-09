Nola, biglietti falsi per la gara contro il Portici: la denuncia del club

Il Nola di Antonio Rogazzo è reduce dal pareggio nel derby contro il Portici. Un derby napoletano che si è chiuso sul risultato di 1-1: alla strepitosa rete di Orlando al 6' ha risposto il gol di Maio al 10'. Oltre al discorso legato al campo, il club bruniano ha denunciato un gravissimo episodio. Con una testimonianza pubblicata dai canali ufficiali, il sodalizio bianconero ha portato alla luce il problema dei biglietti falsi. Questa la nota:

"Con enorme dispiacere la società apprende che alcuni “personaggi” identificati come tifosi abbiano utilizzato “biglietti contraffatti“ per assistere all’ultima gara casalinga contro il Portici a Volla. Ciò per noi è segno di una grande sconfitta data la disponibilità verso tutto e tutti e l’impegno profuso finora verso la causa Nola, nonostante al momento ci vede ancora lontano dalla mura amiche. A questo vile gesto seguirà segnalazione alle autorità competenti. In foto di seguito la testimonianza delle due di altrettante falsificazioni riprodotte sulle stampe dei ticket della gara precedente contro la Virtus Artena dell’11 Settembre 2022".