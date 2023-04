Il Nola affronta l'Arzachena per l'ultima allo Sporting Club: il match si giocherà a porte chiuse

Ultimo impegno casalingo nella stagione regolare per il Nola. Reduce da tre sconfitte consecutive e con la classifica che dice penultima posizione, la formazione bianconera è chiamata al riscatto per invertire il trend e andare a caccia dell’impresa salvezza. In Campania arriva l’Arzachena, quarta forza del campionato e pronta a blindare la zona playoff. Come annunciato dal club napoletano, la sfida si giocherà a porte chiuse: “L’SS Nola 1925 comunica che per la gara Nola – Arzachena in programma domenica 30 aprile alle ore 14:00 allo stadio “Sporting Club” di Nola non è stata autorizzata la vendita di biglietti. La gara sarà quindi a porte chiuse per decisione del Prefetto di Napoli”.