Il Nola supera l'Altamura in trasferta e ipoteca la salvezza: le parole dei protagonisti bianconeri

Un successo che ipoteca la permanenza nella categoria. Il Nola di Carmelo Condemi, oggi squalificato, strappa tre punti preziosi sul campo dell'Altamura e mette in ghiaccio l'obiettivo salvezza. Le reti di Caliendo e Staiano hanno deciso la sfida allo Stadio Comunale D'Angelo: i bruniani si confermano in un ottimo momento di forma. Non sono mancate le dichiarazioni dei protagonisti al termine della partita. Così mister Antonio Marino, sostituto di Condemi: "È stata una gara giocata molto bene dal punto di vista agonistico e tattico. Obiettivo raggiunto, un lavoro eccezionale dei ragazzi e di tutti noi dello staff che ogni giorno ci confrontiamo e lavoriamo".

Giuseppe Staiano ha commentato: "Il calcio dà e toglie, la scorsa gara ho sbagliato un gol facile, ora ho segnato. Un'emozione forte, dedico questo gol a mio padre che è alle prese con delle cure e che aveva previsto questo gol". Spazio anche per Dario Caliendo: "È stato bellissimo segnare il gol che poi ci ha aperto le porte della partita. Dedico questo gol a tutte le mamme, le nonne e ad una nonna in particolare che ci segue con molto affetto, nonna Flora". Infine, le parole del dg Gianni Fabozzo: "Ho sempre creduto in questi ragazzi. Lo dissi a Sorrento, quando perdemmo malamente, ci misi la faccia. Ora che l’obiettivo è arrivato è giusto sottolineare la forza di questo gruppo e di questa società".