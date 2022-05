Il Nola si prepara allo scontro diretto con l'Altamura. Izzo: "Non vogliamo sbagliare"

La classifica è apparentemente tranquilla, ma all'orizzonte c'è un nuovo scontro diretto. Questo pomeriggio, il Nola di Carmelo Condemi affronterà l'Altamura in trasferta. Appena una lunghezza di distanza in classifica tra le due formazioni, chiamate a mettere al sicuro la salvezza. Alla vigilia della partita, Alessio Izzo ha così parlato ai microfoni del club: "Contro il Casarano è stata una partita importante per entrambe, c'è soltanto il rammarico di aver perso due punti alla fine. Siamo nel rush finale, cercheremo di non commettere più errori già con l'Altamura. Vogliamo chiudere la pratica salvezza. Altamura? Si giocherà l'obiettivo con noi, saranno agguerriti e con voglia di fare. Giocano in casa e con un pubblico caloroso, cercheremo di portare a casa i tre punti". Al termine della rifinitura, il tecnico ha diramato la lista dei convocati. Sono 22 gli uomini a disposizione:

Portieri - Cappa, Mariano, Restina

Difensori - D'Orsi, Cassandro, D'Ascia, Togora, Izzo, Sicignano, Sagliano

Centrocampisti - Ruggiero, Staiano, Zito, Acampora, Caliendo, Gaetano, Corbisiero, Miocchi

Attaccanti - Di Dato, D'Angelo, Coratella, Figliolia