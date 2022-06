Nola - Comunicata l'interruzione del rapporto con Condemi

È stato uno degli artefici della salvezza del Nola. Il suo approdo in panchina ha consentito all'ambiente bianconero di archiviare la permanenza nella categoria con diverse giornate d'anticipo. Un ottimo rendimento quello del gruppo da quando mister Carmelo Condemi si è messo alla guida. Tuttavia, per motivi personali, l'allenatore ha deciso di fare un passo indietro. Questa la decisione comunicata dal club attraverso una nota ufficiale:

"L'SS Nola 1925 comunica la fine del rapporto lavorativo con Carmelo Condemi. Il mister, di comune accordo con la società, per motivi personali, ha deciso di non continuare per la prossima stagione alla guida della prima squadra. Il presidente Nappi, la società tutta, staff e calciatori ringraziano il mister per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati ottenuti e gli augurano il meglio per il proprio futuro lavorativo. Grazie mister".