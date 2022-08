Il Nola riprende l'Albanova nell'allenamento congiunto: è 3-3. Domani il test con la Juve Stabia

Un allenamento congiunto per valutare il livello della preparazione estiva. In attesa del debutto ufficiale nella nuova stagione sportiva, il Nola ha affrontato l'Albanova. A Casal di Principe è andato un testa a testa equilibrato e ricco di occasioni da gol. Il risultato finale non premia nessuna delle due formazioni, è 3-3 al triplice fischio. Mister Antonio Rogazzo fa ruotare la rosa anche in vista dell'amichevole di domani contro la Juve Stabia, diversi calciatori restano a riposo e ben sette under scendono in campo dal primo minuto. L'Albanova accelera già nella frazione iniziale chiudendo sul 2-0 grazie ad un cross teso di Gaspard deviato in rete sfortunatamente dalla difesa bruniana ed al gol di Bouraoui. All'inizio del secondo tempo i locali allungano con Accietto, abile a sfruttare un'indecisione dei bianconeri a centrocampo. Pochi minuti dopo arriva la reazione del Nola, rinvigorito da elementi freschi. Prima Ruggiero, chirurgico su rigore, accorcia. Poi gli ospiti si portano sul 3-2 con l'autogol di Tommasini. Infine il pari arriva con una perla di Gonzalez su punizione.

"Era una scelta già programmata quella di schierare due formazioni molto diverse – ha spiegato mister Rogazzo – Avevamo due impegni ravvicinati e voglio che tutti in rosa abbiano minuti nelle gambe. Ci avviciniamo all’inizio di questa stagione e il ritmo è alto, ci aspettano sfide importanti ed oggi è stato un buon test". "Non dovevo tirare io la punizione – ha affermato Sergio Gonzalez – Era una posizione per un mancino ma Maggio ha detto che dovevo tirarla io, ho visto la barriera un po' aperta e ho calciato. Stiamo lavorando bene, facciamo quello che ci dice il mister e ci facciamo trovare sempre pronti. Oggi è stato un buon test".