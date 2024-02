Coppa d'Africa, la Nigeria vola in finale: il rientro di Osimhen a Napoli slitta ulteriormente

La Nigeria è la prima finalista della Coppa d'Africa. La nazionale di Victor Osimhen ha superato in semifinale ai rigori il Sudafrica dopo l'1-1 nei 120 minuti di gioco tra tempi regolamentari e supplementari, e ha staccato il biglietto per l'atto finale della competizione.

Slitta ulteriormente, dunque, il rientro del centravanti azzurro a Napoli. La finalissima, infatti, si giocherà domenica, mentre in caso di sconfitta la finale per il terzo e quarto posto si sarebbe disputata il giorno prima, ovvero il sabato. Inoltre, in caso di vittoria da parte della Nigeria, gli eventuali festeggiamenti potrebbero trattenere Osimhen in Africa per qualche altro giorno.

Il club partenopeo, via Twitter, si è complimentato con il suo attaccante per il traguardo raggiunto.