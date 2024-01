Coppa d'Africa, Osimhen elimina Anguissa: il 'derby azzurro' lo vince la Nigeria

Victor Osimhen si aggiudica il 'derby azzurro' contro Frank Zambo Anguissa negli ottavi di finale di Coppa d'Africa.

La Nigeria batte, infatti, per 2-0 il Camerun e vola ai quarti grazie alla doppietta dell'atalantino Lookman.

Il centravanti del Napoli, dunque, va avanti nella competizione, mentre il centrocampista farà presto ritorno in Italia e tornerà già a disposizione di Walter Mazzarri per il match di campionato contro il Verona, in programma domenica prossima allo stadio Maradona.