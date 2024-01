Calciomercato Napoli, ufficiale anche l'arrivo di Ngonge: scelto il numero di maglia

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Cyril Ngonge. L'attaccante belga, classe 2000, arriva dal Verona a titolo definitivo. In azzurro indosserà, come in gialloblù, la maglia numero 26.

Il club partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno dato il benvenuto al nuovo acquisto via social.

Benvenuto Cyril ! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 19, 2024

Il saluto di Ngonge al Verona

"Il Verona è per sempre nel mio cuore!". Così Cyril Ngonge ha salutato via Instagram l'Hellas dopo il suo passaggio al Napoli.