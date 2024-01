Calciomercato, scatto Napoli per Ngonge: dopo Traorè, anche il belga si avvicina

Il Napoli avanza deciso su Cyril Ngonge. Dopo Traorè, il club azzurro sembra aver piazzato lo scatto decisivo per strappare l'esterno d'attacco al Verona e bruciare la Fiorentina.

Secondo Sky Sport la società partenopea avrebbe trovato nella notte l'accordo per il trasferimento del belga classe 2000, 6 gol in 19 partite in questo campionato con l'Hellas.

Intanto sempre per il reparto avanzato è spuntato nelle ultime ore il nome di Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006, svincolatosi dal Partizan, in questi giorni in Italia. Il Napoli starebbe pensando ad un'operazione in sinergia con il Frosinone per assicurarsi il giovane talento, ma bisognerà battere la concorrenza di Bayern Monaco e Porto, tra le altre.