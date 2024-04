Napoli, nuovo contrattempo per Calzona: non arrivano buone notizie dall'allenamento

Nuovo contrattempo in casa Napoli in preparazione della gara di campionato contro il Monza, in programma domenica pomeriggio in Brianza. Nella seduta del mercoledì, infatti, Cyril Ngonge ha lasciato è stato costretto ad abbandonare l'allenamento nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra.

L'attaccante belga era rientrato di recente da un infortunio che lo aveva tenuto ai box per qualche settimana. Khvicha Kvaratskhelia, invece, ha svolto ancora lavoro personalizzato in campo.