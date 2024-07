Napoli, la carica di Ngonge: l'attaccante si allena duramente in vista dell'inizio del ritiro estivo | VIDEO

Per Cyril Ngonge quella che inizierà ufficialmente nei prossimi giorni sarà una stagione molto importante. Dopo l'arrivo al Napoli nel mese di gennaio, con alcune prestazioni incoraggianti nonostante il 'naufragio' di squadra, l'attaccante belga avrà la possibilità di iniziare la stagione con gli azzurri e mettersi agli ordini del nuovo allenatore Antonio Conte.

Per questo motivo l'ex Verona non vuole farsi trovare impreparato, tanto che si sta già allenando duramente durante le vacanze, come mostrano alcune immagini pubblicate sui social dal giocatore, a poco più di una settimana dal via del ritiro di Dimaro.

(video Instagram @cyril.ngonge)