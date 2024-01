Napoli, per Mazzarri arrivano finalmente un po' di buone notizie in vista del Verona

Arrivano finalmente buone notizie per Walter Mazzarri in vista dell'importante sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica pomeriggio allo stadio Maradona.

Il tecnico ha ritrovato a Castel Volturno Frank Zambo Anguissa, rientrato dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d'Africa, che ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo.

Note liete anche dal brasiliano Natan, che ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo.

Olivera e Meret, invece, hanno svolto allenamento personalizzato in campo.