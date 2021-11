Napoli-Verona, la moviola di Cesari: "C'era un rigore su Osimhen"

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Nel contatto tra Osimhen e Gunter, nel corso del secondo tempo di Napoli-Verona, c'è fallo del difensore scaligero sull'azzurro e non viceversa, come sancito dall'arbitro del match Ayroldi. E' quanto affermato dall'ex arbitro internazionale Graziano Cesari durante la sua analisi degli episodi da moviola del match del Maradona nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Mediaset "Pressing".

"Gunter tocca col piede sinistro il terreno di gioco e in una situazione di equilibrio precario continua la sua corsa e per contrastare il giocatore del Napoli, che sposta il pallone con l'esterno destro, tocca il piede di Osimhen e con l'altro piede il giocatore del Verona si punta di nuovo sul terreno e va a toccare con il suo ginocchio il retrocoscia di Osimhen. Inevitabilmente commette un'infrazione non cercata, ma sicuramente punibile con il calcio di rigore, perchè poi va a franare sul giocatore del Napoli", spiega Cesari.