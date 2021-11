Spalletti: "Fallo in area su Osimhen? Il quarto uomo mi ha detto che l'hanno guardato"

"Penso che il Napoli abbia fatto quasi il massimo. Potevamo fare qualcosina in più, ma complessivamente abbiamo fatto una buona partita. Potevamo avere più fortuna in qualche episodio, ma è andata così. Quando si incontrano squadre che giocano come il Verona per le squadre tecniche c'è una difficoltà maggiore". Così Luciano Spalletti ha commentato il pareggio interno contro il Verona in conferenza stampa.

"Fatica di coppa? Le fatiche incidono sempre un pochettino, ma il 50% della squadra era nuovo rispetto a giovedì. Io non andrei a trovare degli alibi. Abbiamo la possibilità di vincere ugualmente le partite", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

"Fallo da rigore su Osimhen? Il quarto uomo mi ha detto che lo hanno guardato e che hanno deciso che non era rigore. Io non lo so, lo devo rivedere. Ci si fida di quello che dicono", ha concluso Spalletti.